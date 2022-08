DIRETTA LIVE – JUVENTUS-SPEZIA – SERIE A –

Per la quarta giornata di Serie A alle ore 20.45 di oggi, 31 agosto 2022 andrà in scena Juventus-Spezia. Il match all’Allianz Stadium di Torino verrà arbitrato da A. Colombo. A partire dall’ora del fischio d’inizio, commento in diretta minuto per minuto. Seguono tutte le info sul match.

DIRETTA LIVE – Juventus-Spezia – Commento

10′ GOOOOOOOOOOOOOL!!! Sempre lui, DUSAN VLAHOVIC. Bianconeri in vantaggio

8′ Rabiot ci prova da fuori aria, tiro bloccato

7′ La Juve si inserisce con Rabiot, serve Vlahovic, ma viene bloccato

6′ La Juventus fa girare la palla, lo Spezia si chiude bene

5′ De Sciglio senza sosta, duelli con gli avversari in cerca dell’inserimento

3′ Fallo Juve, punizione Spezia

1′ Fischio dell’arbitro, si inizia. Prima palla allo Spezia

– Squadre sul campo, tra poco si inizia

– Tutto pronto all’Allianz Stadium

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. All. Allegri.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.

Probabili formazioni

JUVE (4-2-3-1): Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Miretti, Kean; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, McKennie, Fagioli, Soulé, Kostic, Di Maria, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Arthur, Pogba, Bonucci. Squalificati: –

SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Nikolau, Kiwior, Caldara; Reca, S. Bastoni, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Strelec, N’Zola. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Kovalenko, Ellertsson, Sher, Sanca. Indisponibili: Amian, Ferrer, Maldini e Verde. Squalificati: Ekdal.

ARBITRO: Colombo

Guardalinee: Scatragli – Marchi

Quarto Uomo: Valeri

Var: Nasca

Avar: Longo S.

La Juventus arriva da un importante pareggio contro la Roma. I bianconeri potevano ottenere di più ma sono stati molto spreconi. Allegri e il suo team proveranno a rimediare contro lo Spezia. Un pareggio amaro anche contro la Samp nella seconda giornata di campionato, dopo il grande esordio contro il Sassuolo (3-0). La Vecchia Signora attualmente ha 5 punti in classifica, le altre contendenti allo scudetto hanno già 2 punti di vantaggio. Intanto contro lo Spezia e per le prossime gare il tecnico toscano ha recuperato un giocatore importante come Di Maria. In attesa che l’intera rosa sia al completo.

Lo Spezia ha iniziato alla grande il campionato, vincendo contro l’Empoli (1-0) per poi perdere contro l’Inter nella seconda di campionato. L’ultimo match giocato dai liguri è quello contro il Sassuolo di qualche giorno fa, gara finita in parità (2-2). Contro i bianconeri il tecnico Gotti dovrà fare a meno di una lunga lista di giocatori: Maldini, Amian, Ferrer, Verde ed Edkal. La formazione spezzina alloggia in 13esima posizione in classifica con 4 punti.

I precedenti tra Juventus-Spezia in Serie A sono 4, tutti vinti dalla formazione piemontese.