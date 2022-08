DIRETTA LIVE SASSUOLO-MILAN – SERIE A –

Alle ore 18.30 fischio d’inizio al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida Sassuolo-Milan. La gara, valida per la quarta giornata di campionato, verrà arbitrata da G. Ayroldi.

DIRETTA LIVE Sassuolo-Milan, commento

23′ RIGORE SBAGLIATO. Berardi sbaglia tutto

22′ RIGORE PER IL SASSUOLO. Kyriakopoulos entra in area ma viene steso dal duo Florenzi – Saelemaekers. Ayroldi non ha dubbi, indica gli 11 metri.

19′ Saelemakers crea bene, ma Florenzi sbaglia la conclusione

17′ Diaz ci prova con una gran conclusione dal limite, la palla finisce di poco a lato

15′ Angolo per il Sassuolo, Theo ferma un’azione dei padroni di casa

13′ Ancora LEAO!!!! Conclusione bloccata

9′ Ottimo inserimento di Leao, ma pessima è la conclusione

6′ Giroud è stato steso da Frattesi. Punizione per i rossoneri

4′ Grnade incursione di Leao ed Hernandez

3′ Milan subito in avanti, ci pensa Florenzi

1′ Si parte. Prima palla ai neroverdi

L’arbitro Ayroldi è pronto a dare il via al match

Tutto pronto al Mapei Stadium, quadre sul campo di gioco, tra poco si parte

Formazioni ufficiali

Sassuolo, 4-3-3: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Milan, 4-2-3-1: Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlić (Ayhan), G.M. Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Ayhan (Erlić), Tressoldi, Marchizza, M. Henrique, Obiang, D’Andrea, Harroui, A. Álvarez, Ceide, Defrel. Allenatore: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Bakayoko, Tonali, Adli, De Ketelaere, Messias, Lazetić. Allenatore: Pioli.

Il Sassuolo ha avuto una partenza un po’ turbolenta, con un 3-0 rimediato dalla gara contro la Juve. I neroverdi hanno poi ottenuto la prima vittoria contro il Lecce, per poi pareggiare contro lo Spezia nell’ultima di campionato. Contro il Milan non sarà semplice, ma la formazione di Dionisi proverà a contrastare i Campioni d’Italia.

Il Milan con due belle vittorie e un pareggio si porta avanti verso la vetta della classifica, dove è a pari punti con altre 5 squadre. L’ultima sfida giocata dai rossoneri è stata contro il Bologna, dove gli uomini di Pioli si sono imposti per 2-0. Contro il Sassuolo l’allenatore del Diavolo dovrà fare i conti con una piccola emergenza in attacco; diversi giocatori indisponibili: Ibrahimovic, Origi, Rebic, Krunic.

I precedenti tra Sassuolo e Milan sono in totale 18: 2 pareggi, 6 vittorie dei neroverdi e 11 del Milan. Il capocannoniere delle sfide è Berardi, ha segnato ben 10 gol. Il Sassuolo non vince contro i rossoneri dal 6 marzo del 2016. Al Mapei Stadium le sfide sono 9: 3 vittorie dei padroni di casa, 6 degli ospiti.