Serie A, dove vedere Sassuolo-Lecce in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Sabato 20 agosto 2022 alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Lecce scenderanno in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/23. La formazione neroverde e reduce dal netto k.o. contro la Juventus per 3-0 e vuole riscattare l’inizio di stagione negativo. La formazione giallorossa, nella prima giornata, ha sfiorato l’impresa contro l’Inter e la gioia è stata negata solamente dalla rete di Dumfries al 95′ minuto. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 4 luglio 2020 e fu vinto dal Sassuolo con il risultato di 4-2 (Caputo, Lucioni, Berardi, Mancosu, Boga, Muldur). Ecco di seguito dove vedere in diretta tv e diretta streaming il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lecce.

Dove vedere Sassuolo-Lecce in diretta tv e streaming

Il match del Mapei Stadium sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. La sfida sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora a console PlayStation 4/5 o Xbox. Inoltre, sarà anche possibile seguire la sfida in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l’app DAZN.