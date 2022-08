Lecce-Umtiti, l’accoglienza dei tifosi e il francese che si commuove – VIDEO

Samuel Umtiti è sbarcato in Italia! Il difensore francese di proprietà del Barcellona è arrivato all’aeroporto del Salento (Brindisi) intorno alle ore 20.50 ed è stato accolto da una marea di tifosi e giornalisti. Un accoglienza calorosa che il difensore francese non aspettava e che lo ha portato a commuoversi davanti alle telecamere. Adesso, il difensore campione del mondo, raggiungerà Lecce dove svolgerà le visite mediche di rito. Ecco di seguito il video dell’accoglienza dei tifosi del Lecce e il momento in cui il calciatore si commuove.

L’arrivo di Umtiti a Lecce – VIDEO

Samuel Umtiti al Lecce! E’ un colpo da Champions League quello piazzato da Pantaleo Corvino e tutta la dirigenza giallorossa. Il difensore francese, campione del mondo nel 2018, arriva al Lecce in prestito secco fino a giugno 2023 con ingaggio a carico del club francese (20 mln di euro lordi), mentre il club salentino verserà dei bonus in base al numero di presenze. Ecco di seguito il video del suo arrivo all’aeroporto del Salento: