Serie A, dove vedere Sampdoria-Atalanta streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Sabato 13 agosto, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A tra Sampdoria-Atalanta. Le due compagini, guidate da Marco Giampaolo e da Gian Piero Gasperini, si sfideranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Serie A, Sampdoria-Atalanta: la presentazione del match

La Sampdoria si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I blucerchiati, infatti, hanno pareggiato in amichevole per 1-1 in trasferta contro i turchi del Besiktas ed hanno vinto nel primo turno di Coppa Italia per 1-0 contro la Reggina, con gol decisivo di Sabiri. L’Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte nelle ultime due amichevoli disputate. La Dea, infatti, ha perso contro il Newcastle per 1-0 e contro il Valencia per 2-1.

Sampdoria-Atalanta streaming e diretta TV

La partita Sampdoria-Atalanta, in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN (abbonati ora a DAZN), SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252). I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.