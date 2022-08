Serie A, Lecce-Inter: segui LIVE con noi la prima di campionato tra i nerazzurri e i giallorossi

SuperNews seguirà oggi LIVE da Lecce la prima giornata di campionato tra Lecce-Inter, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Via Del Mare. Qui l’aria è elettrica, si respira grande entusiasmo: tutti gli appassionati non vedono l’ora di rivedere i propri club nuovamente in campo per una nuova avventura, per il Lecce, questa volta, in Serie A. Segui con noi il racconto della giornata.

Lecce-Inter: l’attesa, l’atmosfera, le dichiarazioni pre-match

Una giornata incerta a Lecce, dove un timido sole si alterna a nubi e pioggia. Questo è il clima che accoglie l’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera alle ore 20.45

inizierà la nuova stagione di Serie A sfidando la neopromossa squadra giallorossa al Via Del Mare. Il Lecce di Baroni, dopo essere stato protagonista dello scorso campionato cadetto, è riuscito quest’anno a raggiungere un nuovo storico record di abbonamenti: quasi 20.000 tessere. Il popolo giallorosso continua così a sostenere il proprio club sulla scia del grande entusiasmo che la promozione in A ha portato la scorsa stagione. Sul fronte Inter, invece, nella conferenza stampa di ieri Simone Inzaghi ha dichiarato di essere adesso esclusivamente concentrato sul match di questa sera, che Brozovic ha recuperato e sarà titolare, che in rosa manca solo il sostituto di Ranocchia, ma che il mercato è chiuso e la squadra deve rimanere quella attuale. In questi giorni, poi, l’attaccante belga Romelu Lukaku in un’intervista rilasciata a DAZN ha definito i suoi obiettivi stagionali e ha parlato delle sue sensazioni: “In un anno tutti hanno dimenticato cosa sono capace di fare in campo. E’ una sorta di rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare meglio dell’anno scorso e di portare qualcosa a casa“. Le parole del belga, però, non sembrano intimorire uno dei protagonisti del Lecce, Gabriel Strefezza, che invece carica l’ambiente ed entusiasma i tifosi salentini: “Sono tornato in Serie A e voglio rimanerci. Abbiamo detto ai ragazzi più giovani del Lecce di non avere paura, nonostante affrontiamo una grande squadra. Si deve giocare sempre per vincere con sfrontatezza, personalità”. E’ tutto pronto: la partita tra Lecce-Inter valida per la prima giornata della Serie A 2022-2023 sta per iniziare.