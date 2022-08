Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: le scelte di Allegri e Dionisi

Alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo daranno il via al loro campionato di Serie A. Una formazione bianconera rimaneggiata visti i tanti infortuni, dopo un pre-campionato con qualche basso di troppo, dovrà già rispondere alle vittorie di Milan, Inter, Roma, Atalanta e Lazio. La formazione neroverde, invece, andrà a caccia del riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Modena. Dopo aver parlato di dove vedere la prima giornata tra Juventus e Sassuolo, ecco di seguito le probabili formazioni che questa sera scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno dell’Allianz Stadium.

Probabili formazioni Juventus-Sassuolo

Ecco di seguito le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Alessio Donisi per la prima giornata di Serie A tra Juventus e Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio ; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Raspadori. All. Dionisi.