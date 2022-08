Serie B, probabili formazioni Parma-Bari: Cheddira sfida Benedyczak

Venerdì 12 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie B tra Parma-Bari. Le due compagini, guidate da Fabio Pecchia e Michele Mignani, si sfideranno allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Serie B, Parma-Bari: come arrivano le due squadre

Il Parma si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I Ducali, infatti, hanno vinto in amichevole per 1-0 contro il Lecce ed hanno vinto anche in trasferta, allo stadio Arechi, per 2-0 contro la Salernitana, con gol di Camara e Mihaila. Il Bari, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in Coppa Italia. I pugliesi, neopromossi in Serie B, hanno vinto nel turno preliminare contro il Padova per 3-0 ed hanno vinto anche nel Primo turno per 1-4 in trasferta contro il Verona, con Cheddira autore di una tripletta.

Probabili formazioni Parma-Bari

Probabile formazione Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Romagnoli, Valenti, Delprato; Estevez, Juric; Vasquez, Bernabé, Man; Benedyczak.

Allenatore: Fabio Pecchia

Indisponibili: Oosterwolde, Tutino, Osorio

Probabile formazione Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci, Benedetti, Maita, Folorunsho; Botta; Bellomo, Cheddira.

Allenatore: Michele Mignani

Indisponibili: Ceter, Vicari