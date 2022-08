Sorteggio Champions League: i gironi di Juventus, Inter, Napoli e Milan

A Istanbul sono stati composti gli otto gironi della Champions League 2022/23 e abbiamo conosciuto le avversarie delle quattro formazioni italiane. Un sorteggio da incubo per l’Inter di Simone Inzaghi, sorriso per il Milan di Stefano Pioli, rischia la Juventus di Massimiliano Allegri e poteva andare anche peggio al Napoli di Luciano Spalletti. Ecco di seguito i gironi della Champions League.

I gironi della Champions League 2022/23

Sorteggio non felice per le quattro formazioni italiane. Dalla prima fascia, il Milan è stato inserito nel girone E con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Inserita nel girone H, la Juventus ha pescato PSG, Benfica e Maccabi Haifa. Il Napoli è finito nel girone A con Ajax, Liverpool e Rangers mentre l’Inter è finita nel girone C con Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen.

Ecco di seguito il quadro completo:

A – Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers;

B – Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Brugge;

C – Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen;

D – Eintracht, Tottenham, Sporting CP, Marsiglia;

E – Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria;

F – Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic;

G – Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen;

H – PSG, Juventus, Benfica, Maccabi H.