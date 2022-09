DIRETTA FIORENTINA-JUVENTUS – Serie A –

Per la quinta giornata di Serie A all’Artemio Franchi di Firenze oggi pomeriggio gioca Fiorentina-Juventus, ore 15. La sfida è stata affidata alla dirigenza dell’arbitro Doveri.

Formazioni ufficiali

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Bianco, Mandragora, Zurkowski, Kouame, Saponara, Gonzalez, Cabral, Cerofolini.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura, Castrovilli, Duncan.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Rugani, Bonucci, Gatti, Miretti, Fagioli, Soulé, Kean, Cuadrado, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Rabiot.

ARBITRO: Doveri di Roma.

GUARDALINEE: Alassio e Tegoni.

IV UOMO: Ayroldi.

VAR: Aureliano.

AVAR: Mondin.

La Fiorentina è reduce di una brutta sconfitta in trasferta a Udine (1-0). I Viola hanno voglia di recuperare si ritrovano ad affrontare i bianconeri che potrebbero avere la testa già a Parigi, dove li attende il PSG il 6 settembre per la sfida di Champions League. Vincenzo Italiano potrebbe approfittare e spingere i suoi in virtù del probabile turnover della Vecchia Signora. La formazione toscana non avrà a disposizione Castrovilli e Bonaventura per infortunio, mentre Duncan è in dubbio.

La Juventus arriva dalla vittoria contro lo Spezia (2-0). I bianconeri provano a recuperare punti dopo i due pareggi ottenuti contro Samp e Roma. Max Allegri si ritrova con due nuovi infortuni dopo lo Spezia: Rabiot e Szczesny. In vista della Viola Allegri penserà ad un po’ di turnover considerando che tra 3 giorni dovrà affrontare la corazzata parigina del PSG. Intanto ha recuperato Bonucci, ma anche Di Maria sta meglio e ci potrebbe essere spazio anche per il neo acquisto Paredes.

I precedenti tra Fiorentina-Juventus sono tanti, 168 volte in Serie A, 16 in Coppa Italia e 4 in coppe europee: 89 vittorie dei bianconeri, 41 dei Viola e 58 pareggi. La Vecchia Signora è la squadra che ha battuto per più volte la Fiorentina in Serie A, 68; 31 successi dei viola e 49 pareggi completano il quadro dei 148 precedenti nel massimo campionato.