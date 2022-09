DIRETTA MILAN-INTER – SERIE A –

Tutto pronto per Milan-Inter: il derby della Madonnina andrà in scena alle 18.00 all’ombra di San Siro. La partita è stata affidata alla dirigenza dell’arbitro D. Chiffi. Intanto, senza indugiare oltre, ecco le scelte dei due allenatori. In attesa del fischio d’inizio, queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter.

DIRETTA MILAN-INTER Commento

45’+1 Finisce qui la prima frazione di gioco, Chiffi manda tutti negli spogliatoi

45′ Segnalato 1 minuto di recupero

44′ Colpo di testa di Giroud che finisce sopra la traversa. Milan pericoloso

42′ Theo Hernandez di testa, palla di poco sopra la traversa

STATISTICHE: dopo 40 minuti di gioco il possesso è ancora del Milan: 55-45%. Numero complessivo di tiri 8:3

39′ Occasione per Bennaccer

37′ Giallo per Brozovic

35′ Theo Herandez trova spazio per lanciare un bel traversone, nessun compagno aggancia e approfitta. Peccato

31′ Giallo per Giroud, fallo su Skriniar

28′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Pareggio del Milan con gol di Leao, su assist dell’ex nerazzurro Calhanoglu

26′ Tiro di Girous, palla larga

24′ Milan in avanti con Leao che trova spazio per il traversone

22′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!! Brozovic porta l’Inter in vantaggio

21′ Messias ci prova con un gran tiro, Bastoni spazza via

STATISTICHE: dopo 20 minuti di gioco possesso palla 52_48% per i rossoneri

18′ Destro a giro di Leao, Handanovic si impegna, non poso per parare

16′ Punizione Inter, fallo di Giroud

12′ Primi due cartellini del match: uno per Dumfries e l’altro per Hernandez

10′ Dumfries prova a portarsi avanti e sorprendere gli avversari, cross perso

8′ De Ketaleare ci prova, ma fallisce il tiro

6′ Lautaro ci prova dalla distanza, i rossoneri bloccano

5′ Bel lancio di Theo, nessun compagno aggancia

4′ De Ketaleare si inserisce bene, Skriniar blocca l’olandese

2′ Derby senza i precedenti protagonisti principali. Sia Ibrahimovic che Lukaku sono infortunati, quindi assenti

1′ Chiffi dà il via. Comincia Milan-Inter

Squadre sul campo

Tutto pronto al Meazza, pochi istanti e si comincia

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

Il Milan arriva dal pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium (0-0). I rossoneri sono sesti in classifica con 8 punti. Contro l’Inter saranno assenti Krunic, Rebic, Ibrahimovic e Florenzi. Tonali andrà a sostituire Florenzi, infortunato.

L’Inter arriva dal 3-1 contro la Cremonese, vittoria che ha trascinato la squadra in terza posizione con 9 punti. I nerazzurri contro il Milan non avranno a disposizione Lukaku e Dalbert. Simone Inzaghi ha affiancato Correa a Lautaro Martinez ed i due si intendono alla grande

I precedenti tra le due formazioni sono 177e, 89 i precedenti giocati formalmente in casa rossonera. Bilancio a favore dell’Inter: 67 i successi nerazzurri, 53 le vittorie del Milan.