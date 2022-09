Pistocchi: “Manca un rigore alla Salernitana. Quello concesso alla Juve nasce da simulazione Cuadrado”

Il giornalista italiano Maurizio Pistocchi, ha commentato il clamore sollevatosi in seguito alla partita Juventus-Salernitana, dopo gli errori dell’arbitro Matteo Marcenaro.

Il giudizio di Maurizio Pistocchi sul VAR consultato in Juventus-Salernitana

Questo lo sfogo social di Pistocchi: “Sono passate 48 ore e ancora non si placa la bufferà causata dall’annullamento del gol di Milik all’ultimo minuto di Juventus-Salernitana. La C.A.N., la Commissione Arbitrale ha emesso un comunicato nel quale riferisce che l’errore, evidente e clamoroso, è stato dovuto al fatto che non era disponibile la telecamera utile per poter verificare la posizione irregolare o meno di Bonucci. La telecamera in questione, che è quella delle 16 metri è stata vista però, più tardi su alcune emittenti. Tra le altre cose, su Sky hanno dato delle immagini inedite rispetto a quelle che sono andate in onda nella partita e quindi questo vuol dire che le immagini probabilmente erano disponibili, ma la concitazione del momento ha impedito una corretta definizione dell’episodio. A proposito dell’episodio, c’è da dire che non è stato l’unico nella partita tra Juventus e Salernitana, infatti al terzo minuto, c’è stato un netto fallo di Bremer con il ginocchio su Piatek che stava per tirare a rete, fallo che avrebbe causato la concessione del calcio di rigore e l’ammonizione di Bremer, che non è stato rilevato dall’arbitro Marcenaro. E anche in occasione del gol realizzato da Candreva, il Direttore di gara ha dovuto attendere la decisione del VAR perché non aveva visto che Candreva aveva spinto il pallone in rete. A proposito poi del rigore concesso dalla Juventus negli ultimi minuti della partita, c’è da dire che il fallo è stato preceduto da una netta ed evidente simulazione di Cuadrado che avrebbe dovuto comportare l’interruzione del match, l’ammonizione del giocatore e un calcio di punizione per la Salernitana. Insomma, gli episodi sono stati tanti e tali che tutto questo can can mediatico che si è sollevato per l’errore dell’arbitro Marcenaro all’ultimo minuto della gara mi sembra inadeguato“.