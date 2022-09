Champions League, probabili formazioni Viktoria Plzen-Inter: le scelte di Bìlek e Inzaghi

Martedì 13 settembre alle ore 18:45 allo stadio Mesta Plzne di Plzen, Viktoria Plzen ed Inter scenderanno in campo per la seconda giornata di Champions League. La formazione ceca, prima in campionato a pari dello Slavia Praga, arriva dalla sconfitta per 5-1 contro il Barcellona. La formazione nerazzurra, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco e ha bisogno di tre punti per non tagliarsi fuori dal girone. Dopo aver parlato di dove vedere la sfida tra Viktoria Plzen ed Inter, ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno del Mesta Plzne.

Probabili formazioni Viktoria Plzen Inter

Ecco di seguito le probabili scelte di Michal Bìlek e Simone Inzaghi per la seconda giornata di Champions League tra Viktoria Plzen ed Inter:

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All. Bìlek

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi