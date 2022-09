Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Riga: le scelte di Italiano e Morozs

Giovedì 8 settembre alle ore 18:45 all’Artemio Franchi di Firenze inizierà la fase a gironi di Conference League di Fiorentina e RFS Riga. La formazione viola è reduce dal pareggio casalingo contro la Juventus e dovrà fare a meno degli infortunati Castrovilli, Milenkovic, Duncan e lascerà a riposo Nico Gonzalez. La formazione lettone, invece, è reduce dal pareggio in campionato contro il Riga Fc ed occupa il terzo posto in classifica a meno 7 dalla vetta, occupata dal Valmiera FC. Dopo aver parlato di dove vedere la prima giornata della fase a gironi di Conference League tra Fiorentina e RFS Riga, ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno del Franchi.

Probabili formazioni Fiorentina RFS Riga

Ecco di seguito le probabili scelte di Vincenzo Italiano e Viktors Morozs per la prima giornata della fase a gironi di Conference League tra Fiorentina e RFS Riga:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Mandragora, Barak; Ikonè, Cabral, Saponara. All. Italiano.

RFS RIGA (4-2-3-1): Steinbors; Vlalukin, Jagodinskis, Lipuscek, Sorokins; Simkovic, Panic; Jatta, Emerson Santana, Saric; Ilic. All. Morozs.