Serie A, probabili formazioni Napoli-Torino: le scelte di Spalletti e Juric

Sabato 1 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida tra Napoli e Torino, valida per l’ottava giornata di Serie A. La formazione partenopea è prima in campionato a quota 17 punti, insieme all’Atalanta, e arriva dalla vittoria nel bellissimo match contro il Milan. La formazione granata, invece, si trova al nono posto in campionato con dieci punti e arriva dalla doppia sconfitta per 1 a 0 contro Inter e Sassuolo. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona.

Probabili formazione Napoli Torino

Ecco di seguito le probabili scelte di Luciano Spalletti e Ivan Juric per il match dell’ottava giornata di Serie A tra Napoli e Torino:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim; Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kavaratskhelia. All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric