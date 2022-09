Serie A, probabili formazioni Lecce-Cremonese: le scelte di Baroni e Alvini

Domenica 2 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare andrà in scena un importante scontro diretto tra Lecce e Cremonese, valido per l’ottava giornata di Serie A. La formazione giallorossa è posizionata al quindicesimo posto in classifica con sei punti e arriva dall’importante vittoria contro la Salernitana. La formazione grigiorossa, invece, si trova al diciannovesimo posto in campionato con soli due punti e arriva dal pesante k.o. contro la Lazio. Dopo aver parlato di dove vedere la sfida tra Lecce e Cremonese, ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno del Via del Mare.

Probabili formazioni Lecce Cremonese

Ecco di seguito le probabili scelte di Marco Baroni e Massimiliano Alvini per il match dell’ottava giornata di Serie A tra Lecce e Cremonese:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meite, Valeri; Zanimacchia, Dessers, Okereke. All. Alvini