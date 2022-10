Serie B, probabili formazioni Cagliari-Venezia: le scelte di Liverani e Javorcic

Sabato 1 ottobre alle ore 14:00 all’Unipol Domus di Cagliari andrà in scena un altro big match della settimana giornata di Serie B, ovvero quello tra Cagliari e Venezia. La formazione rossoblù si trova al sesto posto in classifica a quota dieci punti ed arriva dalla sconfitta casalinga contro il Bari. La formazione arancio-nero-verde, invece, ha iniziato male la stagione e si ritrova al sedicesimo posto a quota cinque punti e arriva dal pareggio casalingo contro il Pisa. Dopo aver parlato di dove vedere Cagliari-Venezia, ecco di seguito le probabili formazioni scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno dell’Unipol Domus di Cagliari.

Probabili formazioni Cagliari Venezia

Ecco di seguito le probabili scelte di Fabio Liverani e Ivan Javoric per il big match di Serie B tra Cagliari e Venezia:

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, F. Carboni; Nandez, Makoumbou, Rog; Luvumbo, Pavoletti, Mancosu. All. Liverani

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Ceccaroni, Modolo, Wisniewski; Candela, Busio, Fiordilino, Andersen, Ullmann; Novakovich, Pohjanpalo. All. Javorcic