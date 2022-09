Serie C, dove vedere Juve Stabia-Turris streaming LIVE: diretta RAI o Eleven Sports?

Domenica 11 settembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia-Turris. Le due compagini, guidate da Colucci e Padalino, si sfideranno allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La trasferta è vietata ai tifosi residenti a Torre del Greco.

Serie C, Juve Stabia-Turris: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria alla prima giornata di campionato contro la Gelbison, formazione di Vallo della Lucania neopromossa in Serie C. Le Vespe si sono imposte, infatti, allo stadio Marcello Torre di Pagani per 1-3, con gol di Maggioni, Pandolfi e Altobelli. La Turris, invece, si avvicina alla gara reduce dal pareggio per 2-2 contro la Virtus Francavilla, in gol per i corallini Giannone e Manzi.

Juve Stabia-Turris streaming LIVE e diretta TV

La partita Juve Stabia-Turris, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C, in programma domenica 11 settembre alle ore 17:30, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Il match non sarà trasmesso in chiaro sui canali RAI.