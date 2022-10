Conference League, dove vedere Heart of Midlothian-Fiorentina Sky, TV8 o DAZN?

Dove vedere Heart of Midlothian-Fiorentina di Conference League in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Al Tynecastle Park di Gorgie Road a Edimburgo andrà in scena giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 21.00 la sfida Heart of Midlothian-Fiorentina di Conference League. Le due compagini appartengono al Girone A: si sfideranno rispettivamente la seconda e l’ultima della lista.

Gli scozzesi allenati da Robbie Neilson si trovano attualmente secondi con tre punti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano quarti con un punto. Una possibile vittoria di quest’ultima rilancerebbe le ambizioni di una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Tuttavia, i granata hanno il dente avvelenato, dopo aver perso 4-0 in casa contro i Rangers in Scottish Premiership durante il weekend passato. Tanto è che uno dei segnatori del club, Robert Snodgrass ha messo in guardia i viola: “Dobbiamo rialzarci per dare il meglio di noi contro la Fiorentina. Darò tutta la mia esperienza per aiutare la squadra, soprattutto in vista di una partita così importante“. Non sarà dunque semplice la missione degli italiani in Scozia, ma una partita di Conference League non lo è mai.

Le probabili formazioni di Heart of Midlothian-Fiorentina

HEARTS OF MIDLOTHIAN (4-2-3-1) – Gordon; Smith, Nelson, Kingsley, Cochrane; Kiomourtzoglu, Devlin; Forrest, Humphrys, McKay; Shakland. All.: Robbie Neilson.

FIORENTINA (4-3-3) – Gollini; Venuti, Igor, Milenković, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barák; González, Jović, Sottil. All: Vincenzo Italiano.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor – in aggiornamento, della Sezione AIA di – in aggiornamento.

Dove vedere Heart of Mhidlothian-Fiorentina, in streaming e diretta TV, Sky, TV8 o DAZN?

Heart of Midlothian-Fiorentina sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Inoltre, il match andrà in chiaro su TV8. Si potrà assistere alla partita anche in streaming tramite Sky Go, Now TV e DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Heart of Midlothian su Sky, TV8 e DAZN sarà affidata rispettivamente a – in aggiornamento.