DIRETTA INTER-ROMA – SERIE A –

Il big match dell’ottava giornata di campionato è l’anticipo tra Inter-Roma. La sfida di oggi, sabato 1 ottobre 2022 ore 18, verrà commentata qui in diretta, con tutte le info del match e la cronaca minuto per minuto. Seguono probabili formazioni; in tempo reale le formazioni ufficiali; il commento in diretta a partire dalle ore 18.

DIRETTA Inter-Roma: commento

13′ VAR – L’ausilio del VAR fa annullare il gol, si riprende dallo 0-0. Gol annullato per fuorigioco

12′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Edin Dzeko sblocca il risultato: 1-0 grande gol dell’Inter

11′ Errore della Roma con Celik, Dumfries ne approfitta e rilancia l’Inter

10′ Zaniolo trova spazio e si avvia verso l’area avversaria, Skriniar ferma il giocatore

8′ Ibanez lancia Zaniolo verso la porta, ma Acerbi è bravo a fermare l’azione dei giallorossi

6′ Lautaro Marzinez con un bel tiro verso la porta, Rui Patricio ferma la palla

4′ Cristante diretto verso la porta, Dzeko spazza via

2′ La prima palla è per i giallorossi

1′ Primo tempo iniziato a San Siro

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Dybala.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Onana, Botis, Acerbi, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Mkhitaryan, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa.

Indisponibili: Lukaku, Dalbert, Brozovic, Cordaz.

Squalificati: Brozovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Cristante; Dybala; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Zalewski, Bove, Spinazzola, Camara, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy.

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Karsdorp.

Squalificati: Mourinho.

La Roma e l’Inter arrivano da due brutti ko subiti prima della sosta per le Nazionali di due settimane fa. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati battuti dall’Udinese (3-1); i giallorossi dall’1-0 contro l’Atalanta all’Olimpico di Roma. Entrambe le squadre hanno intenzione di riscattarsi e fare punti.

I precedenti sono tutti a favore della formazione di casa, infatti la squadra capitolina è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A TIM: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi. inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol).