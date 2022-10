FIFA 23, i migliori giovani talenti per la carriera allenatore: ecco i consigli su chi acquistare

FIFA 23, ecco i migliori giovani talenti nascosti per la carriera allenatore – È tornato il nuovo videogame della EA Sports, che per l’ultima volta si chiamerà FIFA. Tra le modalità più amate dagli utenti, oltre ad Ultimate Team ed alla carriera giocatore, c’è certamente la carriera allenatore: per chi ama le sfide, infatti, si può prendere il comando di qualunque squadra presente nel gioco e fare calciomercato e campionato. Ogni anno, tutti i videogiocatori si chiedono chi siano i migliori talenti da acquistare a poco prezzo e con ampi margini di crescita: questi alcuni dei nostri consigli per i giovani di prospettiva di FIFA 23.

Migliori giovani talenti FIFA 23: i consigli per una carriera allenatore di successo!

Ecco alcuni dei giocatori con il miglior potenziale ma a poco prezzo base, da poter acquistare e far crescere: ricordiamo, peraltro, che con il potenziale dinamico possono avere crescite ancor più importanti.

Bynoe-Gittens, BVB – 67 di overall attuale/87 di overall potenziale

Guler, Fenerbahce – 69/86

Issahaku, Sporting Lisbona – 67/86

Antonio Silva, Benfica – 66/86

Scalvini, Atalanta – 70/86

Bazunu, Southampton – 71/85

Gnonto, Leeds – 69/85

Bluk, Hajduk Spalato – 69/85

Scarlett, Portsmouth – 65/85

Mamardashavili, Valencia – 71/84

Vandervoordt, Genk – 77/84

Mbamba, Bruges – 64/84

Mina, Deportivo Cali – 64/84

Harris, Fulham – 61/84

Ulrich, VfB Stuttgart – 60/83

Riquelme, Everton de Vina del Mar – 60/83

Chiarodia, Werder Bremen – 60/83

Devine, Tottenham Hotspur – 60/83

Dony, Union Saint-Gillose – 59/82

Phillips, Blackburn Rovers – 59/82

Tenas, Barcellona – 67/81

Restes, Toulouse FC – 58/81

Chrisene, Kilmarnock – 58/81

Gyabi, Leeds Unite – 57/80

Feeney, Aston Villa – 55/80