I precedenti di Milan-Monza

L’undicesima giornata di Serie A vedrà il Monza ospite del Milan: il confronto del “Giuseppe Meazza”, in programma sabato 22 ottobre alle ore 18:00, verrà diretto da Livio Marinelli di Tivoli (Roma), coadiuvato da Andrea Zingarelli di Siena e da Domenico Palermo di Bari, con Alessandro Prontera di Bologna quale quarto ufficiale, Marco Guida di Torre Annunziata (Napoli) al VAR e Luca Mondin di Treviso all’AVAR.

Berlusconi e Galliani contro un’importante parte del loro passato



Tale gara vedrà Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sfidare un’importante parte del loro passato, consistente in ben trentuno stagioni alla guida del Milan, durante le quali il sodalizio meneghino conquistò ben ventinove trofei: otto “scudetti” (1987-’88, 1991-’92, 1992-’93, 1993-’94, 1995-’96, 1998-’99, 2003-’04 e 2010-’11), una Coppa Italia (2002-’03), sette Supercoppe Italiane (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011 e 2016), cinque Coppe dei Campioni/Champions League (1988-’89, 1989-’90, 1993-’94, 2002-’03 e 2006-’07), cinque Supercoppe Europee (1989, 1990, 1994, 2003 e 2007), due Coppe Intercontinentali (1989 e 1990) e una Coppa del mondo per club (2007).

L’ultima sfida a San Siro



L’ultimo “incrocio” tra milanisti e monzesi al “Giuseppe Meazza” è l’amichevole precampionato del 5 settembre 2020, conclusasi con la vittoria rossonera per 4-1 grazie ai centri di Davide Calabria al 6’, Daniel Maldini al 41’, Pierre Kalulu al 90’ e Lorenzo Colombo al 92’, a render vana la rete ospite, siglata da Mattia Finotto al 23’ e valsa il momentaneo pareggio brianzolo.

Gli incontri nel campionato cadetto

Per quanto riguarda il campionato, invece, a San Siro si registrano due precedenti in Serie B, precisamente alla trentasettesima giornata della stagione 1980-’81 (14 giugno 1981) e alla venticinquesima della stagione 1982-’83 (13 marzo 1983): i padroni di casa rossoneri si imposero in entrambe le sfide, rispettivamente per 1-0 e per 4-0. Ambedue tali annate videro il Milan concludere in prima posizione, tornando in massima divisione, mentre il sodalizio brianteo retrocesse in Serie C-1 (classificandosi all’ultimo posto) nel 1980-’81 e si salvò tranquillamente (giungendo settimo) nel 1982-’83. Qui di seguito i dati di quei confronti di inizio anni Ottanta, quando la Provincia di Monza e della Brianza ancora non esisteva e dunque Milan-Monza consisteva in un derby provinciale milanese.

Serie B 1980-’81, trentasettesima giornata (domenica 14 giugno 1981):

Milan-Monza 1-0 (1-0) Novellino al 25’.

Serie B 1982-’83, venticinquesima giornata (domenica 13 marzo 1983):

Milan-Monza 4-0 (4-0) Verza al 15’, Jordan al 21’, Damiani al 32’, Battistini al 44’.