Milan-Monza, dove vedere il match di Serie A, Sky o DAZN? Prima uno sguardo alla presentazione.

Lo Stadio ‘San Siro’, sabato 22 ottobre alle ore 18.00, regalerà la sfida Milan-Monza, valida per l’undicesima giornata di Serie A.

Il Milan di Stefano Pioli affronta per la prima volta da avversari il Monza di Silvio Berlusconi (Presidente) e Adriano Galliani (Amministratore delegato), entrambi al timone rossonero per un trentennio. Sarà dunque il Derby del cuore per loro due, quest’ultimo ha infatti affermato: “Sarà dura andare nello spogliatoio giusto“. Parole normali, per un uomo che ha contribuito a portare il Diavolo sul tetto del mondo.

Se questo Milan non si ferma e viene dall’importante vittoria per 2-1 in campo del Verona, il Monza si è fermato in trasferta contro l’Empoli dopo ben tre successi, tra cui quello in casa contro la Juventus. Tra l’altro, è di ieri, il trionfo in Coppa Italia per 3-2 sul terreno dell’Udinese.

Le probabili formazioni di Milan-Monza

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. All. Stefano Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Mari, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Raffaele Palladino.

Monza-Milan sarà trasmessa in diretta TV da DAZN. Telecronaca d Milan-Monza su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca d Milan-Monza su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico.