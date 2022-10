Champions League, probabili formazioni Maccabi Haifa-Juventus: le possibili scelte di Bakhar e Allegri

Martedì 11 ottobre alle ore 18:45 al Sammy Ofer Stadium di Haifa, in Israele, andrà in scena il match tra Maccabi Haifa e Juventus valido per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. Meno di una settimana fa le due formazioni si sono affrontate all’Allianz Stadium per il match di andata e ad avere la meglio è stata la formazione bianconera con il punteggio di 3 a 1. Inoltre, le due formazioni arrivano a questa sfida dopo una sconfitta in campionato: la formazione israeliana ha perso il match contro il Maccabi Bney Reine per 1 a 0, mentre la formazione italiana ha perso il big match contro il Milan per 2 a 0. Dopo aver parlato di dove vedere Maccabi Haifa-Juventus, ecco di seguito le probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Maccabi Haifa-Juventus

Ecco di seguito le probabili formazioni che verranno scelte da Barak Bakhar e Max Allegri per il match della quarta giornata di Champions League tra Maccabi Haifa e Juventus:

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; El Fazaz, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All. Bakhar

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri