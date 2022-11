Dove vedere Marocco-Croazia in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 11.00, allo stadio Al-Bayt di Al Khawr andrà in scena Marocco-Croazia, partita valida per la prima giornata del Mondiale in Qatar. L’orario di inizio previsto equivale a quello italiano. Le due compagini appartengono al Girone F.

La Croazia di Zlatko Dalić affronta nel proprio debutto il Marocco di Walid Regragui. Quattro anni fa, ebbe accesso alla sua prima storica finale della Coppa del Mondo, vinta poi dalla Francia.

Marocco-Croazia, le probabili formazioni

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Chair; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All.: Walid Regragui.

CORAZIA (4-3-3): Livaković; Stanišić, Lovren, Gvardiol, Barišić; Kovačić, Brozović, Modrić; Vlašić, Kramarić, Perišić. All.: Zlatko Dalić.

Sul terreno di gioco saranno presenti l’arbitro Fernando Rapallini (ARG). Paolo Valeri, della Sezione di Roma 2 sarà l’arbitro designato come Support Video Assistant Referee per la gara Marocco-Croazia in programma alle 11.00 delle ore italiane.

Dove vedere Marocco-Croazia in streaming e diretta TV, Rai1 o Rai2?

Dove vedere Marocco-Croazia in streaming e diretta TV? Marocco-Croazia sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai2. Sarà inoltre possibile seguirla in diretta streaming attraverso il servizio di RaiPlay, scaricando l’App dei relativi sistemi su Smartphone, Tablet, iPhone o iPad, o collegandosi al sito ufficiale tramite PC o Notebook. Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Marocco-Croazia su Rai2 sarà affidata a Dario De Gennaro, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni.