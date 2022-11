Mondiali di calcio 2022, domani venerdì 25 novembre scenderanno in campo alle ore 14 Qatar e Senegal per la seconda giornata del Gruppo A. Entrambe le Nazionali sono a quota zero dopo l’esordio. I padroni di casa avevano perso 0-2 contro l’Ecuador mentre il Senegal 0-2 contro l’Olanda.



Mondiali di calcio, dove vedere Qatar-Senegal

Mondiali di calcio 2022, domani venerdì 25 novembre ci sarà la seconda giornata del gruppo A. Tra i match Qatar-Senegal, le due squadre sono ancora a quota zero dopo il match dell’esordio. La partita in programma alle ore 14 potrà essere seguita in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La sfida riveste un ruolo importante in un girone nel quale a punteggio pieno ci sono Olanda ed Ecuador. Le due leader di classifica si incontreranno domani alle 17. Vincere risulta quindi d’obbligo sia per Quatar che per Senegal.

Due sconfitte all’esordio

Due risultati uguali nel punteggio all’esordio ma diversi nella narrativa del match per Qatar e Senegal. Se i padroni di casa sono stati dominati dall’Ecuador, il Senegal ha messo in grossa difficoltà l’Olanda che ha trovato il gol del vantaggio solamente al’84°. I favori del pronostico sono dunque dalla parte della squadra del Senegal anche se le sorprese in questi Mondiali di calcio non sono certo mancate fino a questo momento.