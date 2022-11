Mondiali Qatar 2022: le favorite per il passaggio del turno girone per girone

Domenica 20 novembre alle ore 17:00 prenderanno il via i Mondiali di Calcio Qatar 2022, vediamo chi sono le favorite degli 8 gironi di quattro squadre ciascuno per un totale di 32 partecipanti. Tra queste spicca certamente l’assenza dell’Italia, eliminata dopo il secondo posto nel girone di qualificazione e dopo lo sfortunato playoff contro la Macedonia del Nord. Ecco girone per girone chi sono le favorite per il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale ad eliminazione diretta dei Mondiali Qatar 2022.

Mondiali Qatar 2022: chi sono le favorite dei gironi di qualificazione?

GRUPPO A: (Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda) dovrebbe essere abbastanza agevole il passaggio del turno per l’Olanda. Per il secondo posto Senegal leggermente favorito sull’Ecuador. [qualificate: Olanda, Senegal]

GRUPPO B: (Inghilterra, Iran, USA, Galles) è già decisiva la prima sfida USA-Galles, chi vince dovrebbe andare avanti insieme all’Inghilterra. [qualificate: Inghilterra, USA]

GRUPPO C: (Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita] girone molto insidioso con tre squadre forti. L’Argentina dovrebbe farcela e con lei la Polonia, leggermente preferibile al Messico. [qualificate: Argentina, Polonia]

GRUPPO D: (Francia, Australia, Danimarca, Tunisia) la Francia è campione in carica e la Danimarca si candida ad un ruolo di sorpesa del torneo. Dovrebbero procedere a braccetto. [qualificate: Francia, Danimarca]

GRUPPO E: (Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone) anche qui le due europee sono nettamente favorite e si candidano entrambe ad un ruolo importante nella manifestazione [qualificate: Spagna, Germania]

GRUPPO F: (Belgio, Canada, Marocco, Croazia) Il Marocco è formazione arcigna e potrebbe creare dei grattacapi. Sulla carta Belgio e Croazia sono però leggermente favorite. [qualificate: Belgio, Croazia]

GRUPPO G: (Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun) girone molto impegnativo per i verdeoro. La Serbia degli italiani e la Svizzera sono formazioni temibilissime e occhio al Camerun che potrebbe stupire. [qualificate: Brasile, Serbia]

GRUPPO H: (Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud) i lusitani sono una delle favorite e la celeste difficilmente tradisce in certi appuntamenti. Il Ghana è sembrata però squadra temibile. (qualificate: Portogallo, Uruguay)

Gironi molto aperti in questi Mondiali di Qatar 2022 con diverse big favorite per la qualificazione ma che rischiano contro alcune possibile sorprese