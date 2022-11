Mondiali Qatar, Croazia-Canada è in programma oggi domenica 27 novembre per il girone F alle ore 17. La Croazia all’esordio aveva pareggiato 0-0 col Marocco mentre il Canada aveva perso 1-0 contro il Belgio.

Mondiali Qatar, Croazia-Canada: dove vederla in TV e streaming

Mondiali Qatar, oggi domenica 27 novembre in campo Croazia-Canada per il girone F. Il match in programma alle ore 17 sarà visibile in diretta su Ra1 e in streaming su RaiPlay. La classifica del Gruppo F vede al momento al primo posto il Belgio con 3 punti, seguono Croazia e Marocco a 1 punto, il Canada chiude a 0 punti. Giochi dunque apertissimi e partita tra Croazia e Canada molto importante in ottica passaggio agli ottavi di finale. Regna un certo equilibrio in questo girone se pensiamo che tra Croazia e Marocco c’è stato un pareggio a reti inviolate e che il Belgio ha superato di misura il Canada. Difficile sbilanciarsi su chi potrebbe spuntarla, non resta che gustarsi nel pomeriggio questa interessante sfida.

Le classifiche dei gironi

Ecco le classifiche di tutti i gironi:

Gruppo A: Olanda 4, Ecuador 4, Senegal 3, Qatar 0 Gruppo B: Inghilterra 4, Iran 3, Stati Uniti 2, Galles 1 Gruppo C: Polonia 4, Argentina 3, Arabia Saudita 3, Messico 1 Gruppo D: Francia 6, Australia 3, Danimarca 1, Tunisia 1 Gruppo E: Spagna 3, Giappone 3, Germania 0, Costa Rica 0 Gruppo F: Belgio 3, Croazia 1, Marocco 1, Canada 0 Gruppo G: Brasile 3, Svizzera 3, Camerun 0, Serbia 0 Gruppo H: Portogallo 3, Corea del Sud 1, Uruguay 1, Ghana 0.