Onana fuori per motivi disciplinari: la decisione del Camerun

Il portiere dell’Inter André Onana è stato escluso dalla Nazionale Camerunense per motivi disciplinari. La notizia arriva direttamente dalle fonti della Federazione Camerunense, come si legge su “Gazzetta dello Sport”. Ancora non si è appreso se la sua esclusione sia valida per un solo match o se varrà anche per le prossime gare del Mondiale di Qatar. Quello che invece si sa con certezza è che la decisione è arrivata poco prima del match Camerun-Serbia, partita attualmente in corso. A difendere i pali della Nazionale Camerunense è ora Epassy, portiere dell’Abha Club.

Onana fuori dalla Nazionale: i motivi dell’esclusione

I motivi che avrebbero portato Onana fuori dalla Nazionale Camerunense non sono ancora del tutto noti, ma quello principale sarebbe dovuto a un acceso dibattito che il portiere nerazzurro ha avuto con l’allenatore Song. Nelle prossime ore si dovrà far luce sul futuro del giocatore: bisognerà infatti capire se la sua avventura in questo Mondiale 2022 sia già da ritenersi conclusa oppure se solo temporaneamente. Ai microfoni de “L’Equipe”, una fonte della Federazione Camerunense si è espressa a riguardo, dichiarando: “Abbiamo deciso di escluderlo dal gruppo, così chiaramente ci complichiamo un po’ la vita”. Seguiranno aggiornamenti e dettagli su questa inaspettata vicenda.

Onana a SportWeek: “Sì, sono po’ pazzo”

Solo tre giorni fa, il portiere si raccontava ai microfoni di “SportWeek”. In questa lunga intervista, Onana definisce il suo stile “un po’ pazzo”. Ecco alcune delle sue parole tratte da “Gazzetta dello Sport”: “Mi ispiro a Neuer. Nel Mondiale del 2014 lo vidi fare cose folli, uscite di un coraggio incredibile e mi dissi: voglio essere come lui. Quindi sì, sono un po’ pazzo, prendo dei rischi e accetto l’uno contro uno, ma credo che i tifosi mi apprezzino anche per questo. E soprattutto, non ho paura di niente“.