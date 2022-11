Premier League, probabili formazioni Tottenham-Liverpool: le scelte di Conte e Klopp

Domenica 6 novembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la quindicesima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese, tra Tottenham-Liverpool. Le due compagini si sfideranno al Jimmy Greaves Stadium, chiamato anche New White Hart Lane, un impianto calcistico di Londra, situato nel quartiere di Tottenham.

Premier League, Tottenham-Liverpool: come arrivano le due squadre

Il Tottenham si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Premier League. Gli Spurs, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro il Newcastle ed hanno vinto in trasferta per 2-3 contro il Bournemouth. Il Liverpool, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive in campionato. I Reds, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Nottingham Forest ed hanno perso in casa per 1-2 contro il Leeds.

Probabili formazioni Tottenham-Liverpool

Due modi diversi di interpretare il calcio, ma con la massima intensità: Antonio Conte sfida Jurgen Klopp nella quindicesima giornata di Premier League. Ecco le probabili formazioni del match.

Probabile formazione Tottenham (3-5-2): Lloris, Davies, Lenglet, Sanchez, Perisic, Hojbjerg, Bissouma, Bentancur, Royal, Kane, Moura. Allenatore: Conte. Indisponibili: Romero, Kulusevski, Son, Richarlison

Probabile formazione Liverpool (4-3-1-2): Becker, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Thiago, Firmino, Salah, Nunez Allenatore: Klopp. Indisponibili: Arthur, Jota, Milner, Matip, Diaz, Keita.