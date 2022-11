Serie B, probabili formazioni Como-Venezia: le scelte di Longo e Soncin

Domenica 6 novembre, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B tra Como-Venezia. Le due compagini si sfideranno allo stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia”, il principale impianto calcistico della città di Como, situato in riva al lago e compreso tra i giardini del Tempio Voltiano e l’hangar dell’Aero Club Como.

Serie B, Como-Venezia: come arrivano le due squadre

Il Como si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato cadetto. I lombardi, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Benevento ed hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Parma. Il Venezia, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I lagunari, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Brescia ed hanno perso in casa per 0-2 contro l’Ascoli.

Probabili formazioni Como-Venezia

Entrambe le squadre si troveranno davanti a un bivio che determinerà la loro permanenza in zona retrocessione o viceversa. Ecco le probabili formazioni di Como-Venezia.

Probabile formazione Como (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Scaglia, Solini, Ionnaou; Bellemo, Baselli, Arrigoni; Fabregas; Cerri, Cutrone.

Allenatore: Moreno Longo

Indisponibili: Gatto, Vigorito, Chajia, Farago

Probabile formazione Venezia (3-4-1-2): Mäenpää; Ceccaroni, Ceppitelli, Wisniewski; Candela, Fiordilino, Tessmann, Ullmann; Cuisance; Cheryshev, Pohjanpalo.

Allenatore: Andrea Soncin

Indisponibili: Connolly, Joronen