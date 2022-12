Mondiali, Brasile-Croazia probabili formazioni: ecco i magnifici undici

Il Mondiale di Qatar 2022 entra ne vivo ed ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della sfida Brasile-Croazia. Il calcio bailado dei verdeoro si scontra contro la solidità e il pragmatismo di una Croazia matura per un grande risultato. Una sfida che mette di fronte filosofie di calcio differenti, non agli antipodi ma con tratti ben definiti. Il calcio divertente e in cui ci si diverte del Brasile affronta l’elogio dello spirito di sacrificio abbinato al talento dei balcanici. Potrebbe venir fuori un match dagli altissimi contenuti tecnico-tattici.

E’ indubbio che il Brasile visto contro la Corea del Sud è una squadra a tratti in-giocabile. Ecco dove vedere Brasile-Croazia e lo scontro tra filosofie di calcio.

Brasile-Croazia, le probabili formazioni: tutti a disposizione per Tite

Tite dovrebbe confermare l’undici che ha sconfitto la Corea del Sud con Danilo a sinistra e Militao a destra. E’ comunque pronto Alex Sandro che potrebbe riprendersi la corsia mancina spostand il compagno di squadra alla Juventus Danilo sull’altra fascia a discapito di Militao. La Croazia conferma dieci undicesimi e lascia apertissimo il ballattoggio per il numero 9. Alla fine tra Budimir e Livaja potrebbe spuntarla Pasalic che agirebbe da falso centravanti come spesso fa all’Atalanta di Gasperini.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Budimir (Livaja/Pasalic), Perisic. CT: Dalic

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. CT: Tite