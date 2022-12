Mondiali, Camerun-Brasile probabili formazioni: ancora problemi per Tite

Ultima gara anche per le squadre del girone G del Mondiale di Qatar 2022, queste potrebbero essere le formazioni di Camerun-Brasile. Gli africani assorbito l’affare Onana cercano una vittoria insperata per sperare di continuare la propria avventura in questo Mondiale. Non basterà infatti battere il Brasile ma si dovrà sperare in un successo contemporaneo della Serbia e poi guardare la differenza reti. Una serie di combinazioni difficili, ma non impossibili, che spingono il Camerun a continuare a crederci.

Il Brasile continua a perdere i pezzi: dopo Neymar e Danilo anche Alex Sandro si ferma per un problema muscolare al quadricipite. Tite valuta il turnover per preservare alcuni titolari.

Camerun-Brasile, le probabili formazioni: out anche Alex Sandro, gioca Telles

Song conferma Epassy in porta e lancia Aboubakar in attacco dopo il gol alla Serbia. Telles sostituirà Alex Sandro in difesa dove potrebbe giocare Dani Alves. Bruno Guimaraes per Paquetà in mezzo e davanti dovrebbe toccare a Gabriel Jesus guidare l’attacco verdeoro.

CAMERUN (4-4-2): Epassy, Fai, Nkoulou, Castelletto, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. CT. Song

BRASILE (4-2-3-1): Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinos, Telles; Bruno Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Rodrygo, Vinicius; Gabriel Jesus. CT. Tite

Dopo questo turno saranno dimezzate le 32 squadre partecipanti ai Mondiali di Qatar 2022.