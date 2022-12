Mondiali Qatar, domani pomeriggio martedì 6 dicembre alle ore 16 è in programma Marocco-Spagna, uno degli ottavi certamente più attesi di questa fase ad eliminazione diretta. La squadra nordafricana vuole continuare il suo sogno dopo il passaggio del girone ma si troverà di fronte una delle favorite per la vittoria finale.

Mondiali, ottavo Marocco-Spagna: dove vederla in TV e streaming

Marocco-Spagna sarà uno degli ottavi di finale più attesi di questi Mondiali in Qatar. La partita in programma domani martedì 6 dicembre alle ore 16 a Doha potrà essere vista in diretta su Rai 1 e in streaming su Raiplay. Il Marocco ha superato la fase a gironi vincendo l’ultima partita contro il Canada ed assicurandosi il primato del gruppo F davanti alla Croazia.

La Spagna dopo la goleada di apertura contro la Costarica e il pareggio contro la Germania, ha subito nell’ultima partita del gruppo E la sconfitta contro il sorprendente Giappone. La squadra di Luis Enrique è passata quindi come seconda proprio alle spalle del Giappone.

Gli iberici partono come favoriti nella sfida Marocco-Spagna anche se in questi Mondiali le sorprese non sono certo mancate. La vincente di questo ottavo di finale affronterà la vincente dell’ ottavo di finale Portogallo-Svizzera.