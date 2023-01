Al Nassr, dove vedere le partite di Ronaldo: campionato Arabia Saudita streaming gratis e tv in chiaro?

A partire da giovedì 5 gennaio 2023, Cristiano Ronaldo sbarcherà ufficialmente sui campi dell’Arabia Saudita. CR7 infatti si è accasato all’Al Nassr, squadra in questo momento al comando della Saudi Professional League con 26 punti, a +1 sull’Al Shabab di Banega e Krychowiak. Le altre stelle al fianco di Cristiano saranno Anderson Talisca, ex Benfica e Besiktas, il Pity Martinez, trequartista ex River Plate, il senegalese ex Porto Aboubakar, il brasiliano Luiz Gustavo e il portiere arrivato dal Napoli Ospina.

Al Nassr, la formazione tipo: ecco come giocherà con Cristiano Ronaldo

AL NASSR (4-2-3-1): Ospina; Konan, Gonzalez, Al-Amri, Al-Ghannam; Al-Hassan, Luiz Gustavo; Ronaldo, Talisca, Martinez; Aboubakar.

Dove vedere le partite dell’Al Nassr in Italia: i match di Cristiano Ronaldo in streaming gratis e diretta tv

Le gare della Saudi Professional League, e quindi quelle dell’Al Nassr di CR7, non saranno visibili su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla, né in diretta streaming né tantomeno in tv. Le gare del campionato arabo, però, non sono state acquistate per il momento da nessun emittente fuori dall’Arabia Saudita. Per assistere alle partite dell’Al Nassr di Ronaldo, quindi, sarà necessario iscriversi alla piattaforma Shabab, che trasmette le gare della Lega Saudita oltre ad una selezione di film e serie tv: il commento può essere scelto tra inglese, francese e arabo.

FULL – La presentazione integrale di Cristiano Ronaldo all’AL Nassr