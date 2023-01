Domani sera, alle ore 21, a “Craven Cottage”, si disputerà il match Fulham-Chelsea, valido per il recupero della 7.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Fulham-Chelsea in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Fulham è settimo con 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) e in campionato viene dal successo esterno del “King Power Stadium” contro il Leicester (0-1). Il Chelsea, invece, ha 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) e nell’ultima giornata di Premier League ha perso a “Stamford Bridge” contro il Manchester City (0-1). Nel weekend le due squadre sono state protagoniste in FA Cup con i “cottagers” che hanno vinto contro l’Hull City 0-2 in trasferta; ” i blues”, invece, sono stati sconfitti 4-0 dal Manchester City all’ “Etihad”.

Dove vedere Fulham-Chelsea, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Fulham-Chelsea, valevole per il recupero della 7.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.