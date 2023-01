Liga Profesional 2023, streaming gratis Mola Tv e diretta tv Sportitalia? Dove vedere campionato argentino

Pochi giorni ancora e prenderà il via la nuova stagione della Liga Profesional, il campionato argentino, la Lega della Nazionale campione del Mondo. La gara di apertura del torneo 2023 sarà Rosario Central-Argentinos Juniors, venerdì 27 gennaio alle ore 23:15 (ora italiana). Il format: girone unico con sola andata a 28 squadre (quindi 27 giornate): chi arriva primo è campione. Le prime cinque volano in Copa Libertadores, mentre retrocedono in 3: solamente una attraverso la classifica della Liga, mentre due scenderanno giù attraverso il Promedio (di fatto, il rapporto punti/partite giocate nelle ultime tre stagioni). Ma dove sarà possibile vedere la Liga Profesional 2023 in tv e streaming gratis in Italia?

Campionato argentino, le squadre partecipanti e le date

28 squadre, un solo vincitore: si comincia il 27 gennaio, si chiude il 5 agosto. Le 27 giornate della Liga Profesional si sviluppano su oltre sei mesi: l’anno scorso, a spuntarla fu il Boca Juniors, in un finale di campionato pazzo che vide coinvolte lo stesso Boca, il Racing e il River. Questo l’elenco completo dei club che faranno parte della Liga 2023:

Argentinos Juniors

Arsenal de Sarandì

Atlético Tucumàn

Boca Juniors

Banfield

Barracas

Belgrano

Central Còrdoba

Huracàn

Independiente

Lanùs

Platense

River Plate

San Lorenzo

Sarmiento

Talleres

Tigre

Godoy Cruz

Rosario Central

Colòn

Defensa y Justicia

Estudiantes

Gimnasia y Esgrima

Instituto Còrdoba

Newell’s Old Boys

Racing Club

Uniòn

Vélez Sarsfield

Liga Profesional 2023, streaming gratis e diretta tv in chiaro Mola Tv o Sportitalia? Dove vedere il campionato argentino in Italia

Anche per questa stagione, Sportitalia trasmetterà alcune gare della Liga Profesional, il campionato argentino. In particolare, quelle di Boca Juniors e River Plate, oltre ad altri grandi match del Torneo Binance. Ma, questa volta, la tv del canale 60 non avrà l’esclusiva: si è infatti inserita anche Mola Tv nella lotta ai diritti tv, acquisendo alcune gare della Liga argentina. Pertanto, oltre a poter guardare le sfide del campionato albiceleste su Sportitalia (can. 60) e sul sito di Sportitalia in streaming gratis, sarà possibile anche guardare alcune gare attraverso l’app di Mola Tv, la cui iscrizione è totalmente gratuita.