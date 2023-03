Serie A 2022-23, dove vedere giornate in diretta su Sky e DAZN. La Serie A è pronta a tornare in campo dopo la pausa per Qatar 2022, ma dove potremo vedere tutte le partite? In questa pagina tutte le informazioni sul Calendario Serie A: dove vedere in diretta tv e streaming le partite di campionato su Sky e DAZN. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora

Calendario Serie A, match di ogni giornata in diretta Sky e DAZN

Il campionato di Serie A è iniziato lo scorso 13 agosto 2022 e si chiuderà a giugno 2023. La Lega di Serie A ha infatti comunicato dove vedere (se su Sky o su DAZN) le partite del campionato italiano in questa stagione sportiva.

Anche per la stagione di Serie A 22/23, saranno Sky e DAZN ad avere i diritti per la massima competizione italiana. Nel caso di DAZN, l’emittente mostrerà in diretta tutte e dieci le partite di ogni turno, le 380 totali del campionato. Tre di queste saranno disponibili anche su Sky: in co-esclusiva. Sette match, in ogni turno, saranno disponibili in esclusiva solo su DAZN: nuovi prezzi per l’annata 2022/2023.

Calendario Serie A Sky e Dazn dalla 23° alla 29° giornata

25ª GIORNATA (3-6 marzo 2023)

NAPOLI-LAZIO venerdì 3 marzo ore 20:45 [DAZN]

MONZA-EMPOLI sabato 4 marzo ore 15 [DAZN]

ATALANTA-UDINESE sabato 4 marzo ore 18 [DAZN]

FIORENTINA-MILAN sabato 4 marzo ore 20:45 [DAZN-Sky]

SPEZIA-VERONA domenica 5 marzo ore 12:30 [DAZN-Sky]

SAMPDORIA-SALERNITANA domenica 5 marzo ore 15 [DAZN]

INTER-LECCE domenica 5 marzo ore 18 [DAZN]

ROMA-JUVENTUS domenica 5 marzo ore 20:45 [DAZN]

SASSUOLO-CREMONESE lunedì 6 marzo ore 18:30 [DAZN]

TORINO-BOLOGNA lunedì 6 marzo ore 20:45 [DAZN-Sky]

26ª GIORNATA (10-13 marzo 2023)

SPEZIA-INTER venerdì 10 marzo ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-UDINESE sabato 11 marzo ore 15:00 [DAZN]

NAPOLI-ATALANTA sabato 11 marzo ore 18:00 [DAZN]

BOLOGNA-LAZIO sabato 11 marzo ore 20:45 [DAZN-Sky]

LECCE-TORINO domenica 12 marzo ore 12:30 [DAZN-Sky]

CREMONESE-FIORENTINA domenica 12 marzo ore 15:00 [DAZN]

VERONA-MONZA domenica 12 marzo ore 15:00 [DAZN]

ROMA-SASSUOLO domenica 12 marzo ore 18:00 [DAZN]

JUVENTUS-SAMPDORIA domenica 12 marzo ore 20:45 [DAZN]

MILAN-SALERNITANA lunedì 13 marzo ore 20:45 [DAZN-Sky]

27ª GIORNATA (17-19 marzo 2023)

SASSUOLO-SPEZIA venerdì 17 marzo ore 18:30 [DAZN]

ATALANTA-EMPOLI venerdì 17 marzo ore 20:45 [DAZN-Sky]

MONZA-CREMONESE sabato 18 marzo ore 15:00 [DAZN]

SALERNITANA-BOLOGNA sabato 18 marzo ore 18:00 [DAZN]

UDINESE-MILAN sabato 18 marzo ore 20:45 [DAZN-Sky]

SAMPDORIA-VERONA domenica 19 marzo ore 12:30 [DAZN-Sky]

FIORENTINA-LECCE domenica 19 marzo ore 15:00 [DAZN]

TORINO-NAPOLI domenica 19 marzo ore 15:00 [DAZN]

LAZO-ROMA domenica 19 marzo ore 18:00 [DAZN]

INTER-JUVENTUS domenica 19 marzo ore 20:45 [DAZN]

28ª GIORNATA (1-13 aprile 2023)



CREMONESE-ATALANTA sabato 1 aprile ore 15:00 (DAZN)

INTER-FIORENTINA sabato 1 aprile ore 18:00 (DAZN)

JUVENTUS-VERONA sabato 1 aprile ore 20:45 (DAZN-SKY)

BOLOGNA-UDINESE domenica 2 aprile ore 12:30 (DAZN-SKY)