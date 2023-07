Abbonamento Dazn: i nuovi prezzi per la stagione 2023 2024, dettagli su costi e piani

Sono stati annunciati da Dazn i prezzi ed i piani dei nuovi abbonamenti, in vista della stagione 2023 2024. La grande novità è l'introduzione del Piano Annuale, che permetterà agli abbonati di pagare tutto il costo dell'abbonamento scelto in un'unica soluzione e quindi di risparmiare, nel lungo termine, rispetto al Piano Mensile.

Era solo questione di giorni, adesso sono finalmente ufficiali i prezzi dei nuovi abbonamenti Dazn per la stagione sportiva 2023-2024. Sono ancora tre i piani che un utente può scegliere per iniziare a fruire delle trasmissioni della piattaforma streaming, ognuno con offerte, costi e servizi diversi: Start, Standard e Plus.

Piano Costo Solo su Dazn START da 7€ al mese Vai all'offerta STANDARD da 25€ al mese Vai all'offerta PLUS da 37€ al mese Vai all'offerta

Li abbiamo già imparati a conoscere lo scorso gennaio, quando furono introdotti per la prima volta da Dazn per cercare di differenziare ancor di più la propria offerta d'intrattenimento. A differenza di allora, però, adesso sono state introdotto alcune novità come il Piano Annuale che permette, con il pagamento in un'unica soluzione disponibile per tutti gli abbonamenti citati, un risparmio sul lungo termine se messo a confronto con il costo del rinnovo mensile. Insomma, uno sconto per chi paga tutto e subito.

Abbonamento Dazn 2023 2024, Piano Start: quanto costa e cosa comprende

Il primo piano, il Dazn Start, è il più economico ma anche quello con meno contenuti a disposizione, in primis la Serie A. Ecco nel dettaglio i coti e i metodi di pagamento previsti:

PIANO START

METODO DI PAGAMENTO PREZZO DURATA TOTALE COSTO

(per 12 mesi) Mensile 13,99€ al mese 30 giorni 167,88€ Annuale a rate 9,99€ al mese 12 mesi 119,88€

(risparmio di 48€ rispetto al Mensile) Annuale 89,99€ all'anno 12 mesi 89,99€

(risparmio di 77,89€ rispetto al Mensile e di 30€ rispetto all'Annuale a rate)

Spiegando brevemente, con il Piano Annuale per Dazn Start l'utente paga subito 89,99 euro, quindi poco più di 7€ al mese, con un risparmio di circa 77€ sul Piano Mensile e di circa 30€ sul Piano Annuale a rate. Se invece si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, l'unica soluzione è il Piano Mensile.

Per quanto riguarda l'offerta dei contenuti, l'abbonamento Dazn Start comprende la Serie A di Basket, l'Eurolega, l'NFL, la Champions League femminile e la boxe. Infine, con Dazn Start si possono registrare fino a 4 dispositivi, guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica, massimo 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet.

Offerta Abbonamento Dazn 2023 2024: quanto costa e cosa comprende il Piano Standard

Il secondo piano è il Dazn Standard, quello che comprende la Serie A per intenderci. Ecco la panoramica dei costi del piano:

PIANO STANDARD

METODO DI PAGAMENTO PREZZO DURATA TOTALE COSTO

(per 12 mesi) Mensile 40,99€ al mese 30 giorni 491,88€ Annuale a rate 9,99€ al mese 12 mesi 371,88€

(risparmio di 120€ rispetto al Mensile) Annuale 299,00€ all'anno 12 mesi 299,00€

(risparmio di 192,88€ rispetto al Mensile e di 72,88€ rispetto all'Annuale a rate)

Con il Piano Annuale per Dazn Standard l'utente paga subito 299,00 euro, circa 25€ al mese. Così facendo c'è un risparmio di oltre 190 euro sul Piano Mensile, che costa 50,99€ al mese, e un risparmio di circa 70€ sul Piano Annuale a rate, che costa 9,99€ al mese. Come per lo Start, anche per lo Standard se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, l'unica soluzione è il Piano Mensile.

Come detto il Piano Standard comprende il calcio con tutte le partite della Serie A e della la Serie B, le partite di Europa League e il meglio della Conference League, La Liga e il calcio internazionale come FA Cup e Carabao, i canali Eurosport 1 e 2 con tennis e ciclismo, oltre a contenuti previsti dal Piano Start.

Con Dazn Standard si possono registrare fino a 6 dispositivi, guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica, massimo 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet.

Abbonamento Dazn 2023 2024: il Piano Plus, quanto costa e cosa comprende

Il terzo ed ultimo piano è il Dazn Plus, il più completo che permette di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet. Di seguito i costi e metodi di pagamento:

PIANO PLUS

METODO DI PAGAMENTO PREZZO DURATA TOTALE COSTO

(per 12 mesi) Mensile 55,99€ al mese 30 giorni 671,88€ Annuale a rate 45,99€ al mese 12 mesi 551,88€

(risparmio di 120€ rispetto al Mensile) Annuale 449,00€ all'anno 12 mesi 449,00€

(risparmio di 222,88€ rispetto al Mensile e di 102,88€ rispetto all'Annuale a rate)

Il Piano Annuale di Dazn Plus prevede il pagamento in un'unica soluzione di 449 euro, che mensilmente circa 37 euro. Questa scelta permette di risparmiare più di 220 euro rispetto al Piano Mensile (55,9€ al mese) e di 102 euro rispetto al Piano Annuale a rate (45,99€ al mese). Come per gli altri tipi di abbonamenti, solo quello Mensile permette di disdire con 30 giorni di preavviso.

Il Piano Dazn Plus comprende la stessa offerta di contenuti del Piano Standard. La reale differenza tra Plus e Standard di Dazn sta nella possibilità di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, il figlio connesso da casa e il papà connesso da un luogo diverso).