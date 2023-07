Inter-Psg, streaming gratis e diretta tv Sportitalia, DAZN o Sky Sport? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'amichevole tra la squadra nerazzurra e i campioni di Francia, che si disputerà martedì 1 agosto alle ore 12, al "Japan National Stadium" di Tokyo. Probabile coppia d'attacco Correa-Lautaro, con Stankovic tra i pali.

Domenica 1 agosto alle ore 12 (le 19 locali) al "Japan National Stadium" di Tokyo (Giappone) si disputerà l'amichevole Inter-Psg, con le due squadre che si stanno preparando per l'inizio dei rispettivi campionati che vedrà i nerazzurri esordire al "Meazza" contro il Monza, mentre i parigini contro il Lorient (al Parco dei Principi).

E' la prima sfida tra i due club, con l'Inter che 24 precedenti contro squadre francesi: il bilancio è di nove vittorie, nove pareggi e sei sconfitte.

Inter-Psg, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Skriniar; Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa; Asensio, Ekitike.

Dove vedere Inter-Psg in tv e streaming

L'amichevole Inter-Psg sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Il match amichevole tra nerazzurri e arabi sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Attiva ora/ abbonati ora a DAZN