Per che squadra tifano i telecronisti? La squadra del cuore di Caressa, Piccinini, Pardo, Repice...

Tra tv e radio, sono tantissimi i giornalisti, telecronisti e radiocronisti nel panorama italiano. Fabio Caressa, Pierluigi Pardo, Francesco Repice e Stefano Borghi sono solo alcuni dei nomi più famosi: ma per che squadra tifano? Ecco la risposta!

In Italia, sono tantissimi i telecronisti e radiocronisti famosi nel mondo del calcio. Tra DAZN, Sky, Prime Video, Mediaset, Rai Sport e Radio Uno troviamo infiniti giornalisti preparatissimi e sempre estremamente imparziali, capaci di non arsi travolgere dal proprio tifo personale: Pardo, Piccinini, Caressa, Repice, Borghi, Marianella sono solo alcuni dei nomi più famosi. Ma per che squadra tifano i telecronisti?

Per che squadra tifano i telecronisti di Sky? Caressa, Compagnoni, Marianella...

Fabio Caressa, seppure ultimamente abbia provato a nascondersi, è abbastanza notoriamente un tifoso della Roma, così come Riccardo Gentile. È della Lazio invece Massimo Marianella, appassionato però anche di calcio estero e soprattutto inglese. Come lui, anche Nicola Roggero, che però in Italia sarebbe tifoso del Torino: l'esperto di Bundesliga Pietro Nicolodi, invece, tifa per il Bayern Monaco.

Telecronaca e tifo: la fede calcistica dei giornalisti DAZN

Pierluigi Pardo è un tifoso della Roma, mentre Stefano Borghi dovrebbe essere tifoso del Torino. Curiosa invece la fede di Ricky Buscaglia, che è un supporter del Lecco. Sorprendente invece la fede calcistica di Diletta Leotta, che non è telecronista ma è un volto noto di DAZN.

Prime Video, Rai, Radio Uno, Mediaset: per chi tifano i telecronisti delle altre emittenti?

Sandro Piccinini, ex Mediaset e ora cantore delle gare di Champions League su Prime Video, ha raccontato di essere stato tifoso della Juventus, ma si dice simpatizzi anche per il Napoli. In Rai, Alberto Rimedio è tifoso romanista mentre Gianni Cerqueti è juventino. Sempre in Rai, ma alla radio, il grande Francesco Repice è apertamente tifoso della Roma, oltre che simpatizzante del Frosinone; l'ex radiocronista Riccardo Cucchi, invece, è tifoso della Lazio. A Mediaset, infine, abbiamo Riccardo Trevisani che sarebbe tifoso della Roma, mentre Massimo Callegari dovrebbe essere tifoso nerazzurro: è dell'Inter.