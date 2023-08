Borussia Dortmund-Heidenheim: dove vedere la gara di Bundesliga ? TV, Streaming e probabili formazioni

La terza giornata della Bundesliga offre l'anticipo del Venerdì: Borussia Dortmund-Heidenheim. Sotto i riflettori dello "Signal Iduna Park" di Dortmund le due compagini si sfidano in notturna. Gara non scontata per i padroni di casa. TV e Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Borussia Dortmund-Heidenheim: dove vedere la gara valida per la terza giornata di Bundesliga 2023/24 ? Si giocherà allo "Signal Iduna Park" di Dortmund. Calcio d'inizio in programma Venerdì 1 Settembre, alle ore 20:30.

LUOGO DORTMUND, "Signal Iduna Park" DATA 1 SETTEMBRE 2023 ORE 20:30 ARBITRO Tobias Reichel

Borussia Dortmund-Heidenheim sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky.

Sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Calcio - Canale 257, per tutti i clienti abbonati a Sky.

Sarà trasmessa anche in Streaming su Sky Go e su NOW.

I programmi in Diretta TV di Sky Sport sono disponibili in diretta streaming su Sky Go, per tutti i clienti abbonati a Sky.

TV: Sky Sky Sport Calcio - Canale 257 Streaming: Sky Sky Go



NOW

Borussia Dortmund-Heidenheim: le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND



4-2-3-1 HEIDENHEIM



4-4-2 Gregor Kobel Kevin Muller Ramy Bensebaini Omar Traore Mats Hummels Patrick Mainka Nico Schlotterbeck Tim Siersleben Marius Wolf Jonas Fohrenbach Emre Can Eren Dinkci Marcel Sabitzer Lennard Maloney Felix Nmecha Denis Thomalla Julian Brandt Jan-Niklas Beste Donyell Malen Marvin Pieringer Sebastian Haller Tim Kleindienst

Allenatore: Edin Terzic

Allenatore: Frank Schmidt

Gli indisponibili

BORUSSIA DORTMUND HEIDENHEIM Julian Ryerson Marnon Busch Giovanni Reyna Elidon Qenaj Julien Duranville Thomas Meunier Abdoulaye Kamara

Presentazione

Sotto i riflettori dello "Signal Iduna Park" di Dortmund le due compagini si sfidano in notturna. I padroni di casa sono reduci dall'1-1 sul terreno di gioco del Bochum, in una gara che doveva portare già a quota 6 punti in classifica ma Kevin Stoger ha messo subito in salita la partita del Borussia, portando la propria squadra in vantaggio dopo pochi minuti del primo tempo; Donyell Malen ha evitato il peggio ad inizio ripresa. Vari tentativi per cercare di trovare il risultato pieno ma il muro dei biancoazzurri ha retto piuttosto bene.

L'Heidenheim si sta ancora mordendo le mani per l'ultima gara casalinga, disputata contro l'Hoffenheim. In vantaggio per 2-0, sono stati capaci di farsi bruciare in 13 minuti: 77', 80' e 90'. 2-3 il risultato finale ! Frittata mal digerita e ancora fermi a zero punti, insieme al Colonia, il Darmstadt e il Werder Brema. La gara vede favorito il Dortmund. Insidia.

