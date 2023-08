Coppa Italia, probabili formazioni Salernitana-Ternana: le scelte di Sousa e Lucarelli

Salernitana e Ternana si sfidano Domenica 13 agosto alle ore 17:45 all'Arechi nel match valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dai rispettivi allenatori delle due formazioni: Paulo Sousa e Cristiano Lucarelli.

Domenica 13 agosto, alle ore 17:45, andrà di scena il match valido per il primo turno della Coppa Italia 2023/2024 tra Salernitana e Ternana. Le due compagini, guidate rispettivamente da Paulo Sousa e Cristiano Lucarelli, si sfideranno allo stadio Arechi di Salerno. I biglietti per seguire il match dal vivo sono disponibili online e nelle ricevitorie autorizzate.

Coppa Italia, Salernitana-Ternana: come arrivano le due squadre

La Salernitana, per la terza stagione consecutiva in Serie A, si avvicina al match reduce da due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle quattro gare amichevoli disputate. La squadra guidata da Paulo Sousa, infatti, in precampionato hanno vinto contro Augsburg (2-1) e Picerno (1-0), hanno pareggiato contro il Frosinone (1-1) allo "Stirpe" e hanno subito una pesantissima sconfitta dai turchi dell'Hatayspor (6-1). La Ternana, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria per 8-0 nell'ultima uscita in amichevole contro la formazione umbra della Narnese (campionato di Eccellenza).

Coppa Italia, le probabili formazioni di Salernitana-Ternana

Ecco le probabili formazioni del match di Coppa Italia tra Salernitana e Ternana, in programma Domenica 13 Agosto alle ore 17:45. Di seguito. i possibili undici scelti da Paulo Sousa e Cristiano Lucarelli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli, Casasola; Damian, Proietti, Favasuli; Corrado, Falletti; Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli.