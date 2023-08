Milan, tripletta di Loftus-Cheek contro l'Etoile du Sahel: highlights del match

Nella penultima amichevole di Agosto, sugli scudi va il nuovo acquisto rossonero Loftus-Cheek, autore di una tripletta nell'amichevole contro l'Etoile du Sahel; in rete anche Giroud su rigore: risultato finale di 4-0 in favore degli uomini di Stefano Pioli. Gli highlights del match.

Milan-Etoile du Sahel, tripletta di Loftus-Cheek

Che l'Etoile du Sahel fosse un avversario di tutto rispetto ma non temibile lo si sapeva. Ciò nonostante, Ruben Loftus-Cheek ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per regalare emozioni ai nuovi tifosi rossoneri. Nel match disputato a "Milanello", la squadra di Pioli ha chiuso con un eloquente 4-0, con l'inglese che si è preso la scena con una bella tripletta. Nonostante si tratti di calcio estivo a ritmi contenuti e del confronto con un avversario non irresistibile, sono emersi spunti interessanti.

Milan-Etoile du Sahel, lo schieramento

Pioli ha scelto di schierare fin dall'inizio l'undici che probabilmente affronterà il Bologna: Maignan tra i pali, linea difensiva a 4 con Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo, centrocampo a 3 composto da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders, tridente offensivo con Giroud affiancato da Pulisic e Leao. Come nelle altre amichevoli disputate, le segnalazioni positive sono giunte principalmente dal centrocampo, con Loftus-Cheek protagonista assoluto nel primo tempo. Le sue reti al 16' (girata di destro su cross di Pulisic), al 35' (piatto sotto la traversa su sponda di Leao) e al 38' (tiro al volo su assist di Pulisic) hanno dimostrato la sua intesa con l'ex compagno al Chelsea. Nella seconda parte del match, il Milan ha ripreso la partita senza cambi e ha ottenuto al 53' il quarto gol su rigore trasformato con tranquillità da Giroud. Nessuna sostituzione da parte di Pioli, che ha concesso ai titolari di giocare per l'intera durata della partita. La prossima amichevole, l'ultima in programma, sarà Milan-Novara.

Milan-Etoile du Sahel, il tabellino

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. Allenatore: Stefano Pioli.

ETOILE DU SAHEL (4-3-3): Jemal (17'st Gabsi); Ben Njima, Ghedamsi, Jebali (17'st Bouazra), Ben Ali (17'st Naouali); Mbé (28'st Jaziri), Jelassi, Sidibe; Chamakhi (17'st Aouani), Abdelli (28'st Bongonga), Brigui (17'st Firas Amri). Allenatore: Ben Younes.

Marcatori: 16', 35', 38' Loftus-Cheek; 53' Giroud (R).

