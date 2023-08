Milan-Novara, dove vedere l'amichevole: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN ?

Ultimo test per la squadra di Stefano Pioli, prima del debutto nella Serie A 2023/24 contro il Bologna, previsto per Lunedì 21 Agosto, ore 20:45, allo stadio "Dall'Ara". Al centro sportivo di "Milanello" andrà in scena l'amichevole contro in Novara, militante in Serie C. Appuntamento a Domenica 13 Agosto, alle ore 11:00.