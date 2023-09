￼Shevchenko torna in campo

Andrij Shevchenko torna a calcare un palcoscenico importante. E lo farà per la sua Ucraina, che ha deciso di nominarlo “consigliere del presidente Zelensky “, ufficializzandolo con un decreto pubblicato sul sito della presidenza. Tra l’altro l’ex pallone d’oro è stato insignito del titolo di “Eroe dell’Ucraina”, grazie alla risonanza mediatica che ha avuto nel suo trascorso calcistico e nell’impegno umanitario mostrato in questo periodo di conflitto con la Russia.

IL RUOLO DEL NUOVO CONSIGLIERE – Lo zar d’Ucraina ha chiarito il suo ruolo, a margine di una kermesse sportiva a Roma: “ Non cambierà molto. Continuerò a fare quello che ho fatto finora, impegnandomi per il mio paese e per evitare che la mia gente soffra ancora tantissimo”. Insomma, chi lo immaginava in giacca e cravatta in pianta stabile nel palazzo del Governo presidiato da Zelensky , dovrà ricredersi. Di fatti con questa nomina viene ufficializzata ogni iniziativa che sarà promossa dall’ex attaccante del Milan.

IL CALCIO VOLANO DI PACE – Ad Andrji è stato affidato il compito di far conoscere sempre più la sua terra e le condizioni che è costretta a subire dai russi, promuovendo iniziative sportive a livello internazionale. Amichevoli di calcio con fini e scopi benefici per aiutare a risollevare la sua gente. In precedenza il campione si era schierato al fianco della federazione ucraina UAF, con i suoi soliti modi pacati e gentili, ma sempre fermi e decisi contro la decisione della UEFA di ammettere le squadre under 17 russe alle competizioni. Non poteva festeggiare in maniera migliore il suo quarantasettesimo compleanno Shevchenko, con una nomina che lo rende campione anche fuori dal rettangolo di gioco.