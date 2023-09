Calcio, Serie A Femminile 2023/24: al via la campagna contro la violenza sulle donne con #MAIPIÙ. Ecco i dettagli dell'iniziativa

Sabato 16 settembre è la data che inaugura l'inizio del massimo campionato nazionale in cui saranno protagoniste tutte le calciatrici: la Serie A Femminile. A partire dalla prima giornata, La FIGC organizzerà diverse iniziative di sensibilizzazione sul tema con #MAIPIÙ.

Con "#MAIPIÙ" è pronta al via la Serie A Femminile. Sabato 16 settembre 2023 inizierà il nuovo campionato di calcio in cui le donne saranno ancora una volta protagoniste nel panorama nazionale, grazie anche all'iniziativa che promuove la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, voluta fortemente dalla FIGC.

Serie A Femminile 2023/24, campagna contro la violenza sulle donne #MAIPIÙ

La Serie A Femminile è pronta per iniziare il campionato 2023/24, con un nuovo slancio e con una nuova linfa. Per renderlo ancora più interessante, viene presentato "#MAIPIÙ", la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L'inaugurazione dell'iniziativa è per sabato 16 settembre, data della prima giornata del massimo campionato.

Il 2023 è stato un anno, purtroppo, ricco di episodi che hanno visto protagoniste le donne nelle pagine della cronaca. La FIGC ha voluto fortemente agire a riguardo e in occasione di tutto il torneo organizzerà diverse iniziative per diffondere il messaggio di lotta verso un fenomeno pericolosamente diffuso.

#MAIPIÙ è l'hashtag contro la violenza di genere che diventerà principale sponsor mediatico da presentare in tutti gli stadi. Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, sarà la principale promotrice di questa iniziativa.

L'iniziativa vedrà compiere i primi passi ufficialmente in occasione della gara tra il Pomigliano e la Juventus, in programma allo stadio "Amerigo Liguori' di Torre del Greco (NA), alle 15:00 di sabato 16 settembre. Proseguirà sino al termine del campionato, coinvolgendo anche le attività nelle scuole, oltre che personaggi di rilievo dello sport e dello spettacolo. La gara sarà trasmetta in diretta streaming sul sito della FIGC.

