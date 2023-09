Ibrahimovic a Milanello: "Ho detto a Pioli che sono pronto..."

Zlatan Ibrahimovic ha appeso gli scarpini al chiodo ma non è mancato all'appello del Milan prima della sua sfida di Champions League di stasera. Lo svedese ha intrattenuto un colloquio con il suo ex allenatore e ha lanciato un appello tramite i social network ai suoi ex tifosi rossoneri...

Lo svedese ha fatto visita ai suoi ex compagni a Milanello prima dell'esordio in Champions League contro il Newcastle. Durante la sua visita ha parlato con Pioli e ha cercato di incitare la squadra da ex leader qual era, lanciando anche un video messaggio sul suo account Instagram: ""Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare domani (oggi, ndr), ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci".