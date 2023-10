Belgio-Svezia, la UEFA omologa il risultato del primo tempo: è 1 a 1

Sospesa all'intervallo a causa dell'attentato terroristico avvenuto nel centro di Bruxelles, la UEFA ha comunicato di aver omologato il risultato della partita Belgio-Svezia. Vale dunque l'1 a 1 del primo tempo, deciso dalle reti di Gyokeres e Lukaku.

Arriva la decisione del Comitato Esecutivo UEFA: Belgio-Svezia finisce con il risultato di 1 a 1. Il match, valido per le qualificazioni a Euro 2024, era stato sospeso lunedì scorso a seguito dell'attentato terroristico avvenuto nel centro di Bruxelles e che ha portato alla morte di due tifosi svedesi.

Con il risultato di Belgio-Svezia non cambia la classifica del girone F

Ricordiamo che la partita era stata sospeso all'intervallo, con le due squadre che, di comune accordo, avevano deciso di non rientrare in campo. I tifosi presenti allo stadio Re Baldovino sono stati evacuati durante la notte, dopo essere rimasti all'interno dell'impianto per ragioni di sicurezza.

Varrà dunque il risultato del primo tempo, fissato sull'1 a 1 con le reti di Gyokeres e Lukaku. La UEFA ha notificato la conferma del risultato, che viene dunque considerato definitivo e omologato. Nessun recupero per il match del girone F, che rimane invariato a livello di classifica: il Belgio, infatti, rimane in testa e qualificato ad Euro 2024 con 17 punti, mentre la Svezia rimane terza e fuori dai giochi con 7 punti.

All'interno del comunicato diffuso dalla UEFA, si precisa che la deicisione è stata presa in quanto impossibile proseguire il match nella giornata successiva in quanto entrambe le squadre si sono esplicitamente rifiutate di scendere in campo dopo l'attacco terroristico. Infine, conclude la UEFA, "i rispettivi calendari non consentono l'utilizzo di alcuna data nella prossima finestra internazionale di novembre, quando dovrà concludersi la fase a gironi preliminare della competizione, seguita dal sorteggio degli spareggi e dal sorteggio della fase finale del torneo".