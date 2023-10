Il nuovo obiettivo di Cristiano Ronaldo: in campo fino al 2027, poi il ritiro

Cristiano Ronaldo non vuole saperne di smettere. A tal proposito, CR7 si è prefissato un nuovo obiettivo prima del ritiro: essere in campo fino al 2027 e giocare il quinto Mondiale della sua carriera: qualunque sia il suo futuro, sembra che questo sia in ogni caso lontano dall'Europa.

Non importa se in carriera hai vinto tutto e hai infranto ogni genere di record. Anche se ti chiami Cristiano Ronaldo, non puoi fare a meno di avere dei sogni: quello del numero 7 è ora quello di rimanere in campo fino al 2027, per giocare il suo quinto Mondiale prima del ritiro.

Cristiano Ronaldo, il ritiro non prima del 2027

Sebbene ogni giocatore, perfino Ronaldo, abbia una data di scadenza, l'ex stella del Real Madrid non vuole proprio saperne di smetterla e punta a raggiungere l'ennesimo record. Scendendo in campo nel Mondiale 2026, che avrà luogo in Canada, Messico e Stati Uniti, Ronaldo riuscirà in un'impresa sin qui raggiunta dai soli Rafa Marquez, Antonio Carbajal e Lothar Matthäus.

Nonostante l'età, Ronaldo continua a fare faville nel campionato arabo, risultando per distacco il miglior giocatore della competizione. Fin qui, da inizio stagione, ben 10 gol e 5 assist in sole 8 presenze, a dimostrazione di quanto il classe 1985 sia ancora determinante. Cristiano Ronaldo non ha in mente un ritorno in Europa, e per raggiungere i suoi obiettivi vorrebbe che il suo club, l'Al-Nassr, gli faccia un'offerta di rinnovo per altre quattro stagioni. E dati alla mano, sembra improbabile che il team saudita decida di privarsi del suo giocatore di punta. Inoltre, considerato lo stato di forma eccellente, è difficile non immaginare un Cristiano Ronaldo ancora in campo tra quattro anni.

Attualmente, l'Al-Nassr di Ronaldo è terzo in campionato, dietro soltanto all'Al-Hilal di Neymar e all'Al-Taawon. Dal suo arrivo in Arabia Saudita, CR7 ha contribuito notevolmente alla crescita della lega, che solo questa estate ha assistito all'arrivo di campioni di assoluto livello: solo nel suo Al-Nassr, infatti, giocatori del calibro di Sadio Mane ed Aymeric Laporte.